Come funziona la nuova social card presentata da Lollobrigida

La misura costerà 676 milioni e sarà attiva da settembre. Si potrà ritirare presso gli sportelli postali, ma a patto che si abbia un Isee non superiore a 15 mila euro e che non si percepiscano altri assegni di inclusione sociale

"La nuova carta 'Dedicata a Te' partirà dal 1° settembre per permetterne una corretta distribuzione attraverso i comuni e da ritirare alla Posta. I controlli per garantire la trasparenza saranno fatti dall'Inps che individuerà i beneficiari". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobridigida ha presentato la Social card, destinata a famiglie con figli a carico e redditi bassi e che a settembre, dopo dodici mesi dall'avvio, salirà da 460 a 500 euro. Un aumento che si rifletterà sullo stanziamento complessivo, che un anno fa era di 520 milioni e nel 2024 arriverà a 676 milioni. La conferenza stampa si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi e ha partecipato in collegamento anche la ministra del Lavoro Marina Calderone.

La carta potrà essere utilizzata per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità - compresi quelli Dop, ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola -, carburanti o abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale. Una destinazione d'uso che conferma le stime sulle spese dell'anno scorso, con il 96% delle risorse che è stato impiegato nell'acquisto di generi alimentari, mentre il 4% in carburanti. Quest'anno, però, si allargherà il numero delle famiglie beneficiarie, che saranno circa 30 mila in più, formando una platea complessiva di quasi 1,3 milioni di persone di aventi diritto.

Per riceverla bisognerà essere iscritti all'anagrafe comunale e avere un Isee non superiore a 15 mila euro, oltre a non percepire altre misure di inclusione sociale quali reddito di cittadinanza o carta acquisti. Il contributo, inoltre, non spetterà ai nuclei in cui vi sia almeno un componente che fruisca dell’indennità di disoccupazione, di mobilità, o della cassa integrazione. Le carte Postepay, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane, saranno nominative e operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. I comuni, poi, riceveranno dall’Inps l’elenco dei beneficiari della misura: il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 pena la decadenza del beneficio; comunque le somme accreditate dovranno essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio dell'anno prossimo.

"È un intervento massiccio contro il disagio sociale che con il governo Meloni è diminuito", ha aggiunto Lollobrigida, precisando che "il governo è stabile, non litigioso, lavoriamo in sintonia tra ministeri e tra enti. L'effetto drammatico dell'eliminazione del reddito di cittadinanza per quanti sono abili al lavoro è stato l'aumento dell'occupazione, meno sperperi, protezione del sistema Italia, più equità e giustizia, in grado di attrarre il mondo dell'impresa".

La misura è stata presentata alla vigilia del voto per le elezioni europee, come il Foglio aveva anticipato qui.