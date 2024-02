Una medaglia per celebrare la resistenza ucraina e aiutare Kyiv a curare i bambini

A due anni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'istituto Poligrafico e Poste italiane lanciano questa idea. I ringraziamenti di Andriy Shevchenko. Meloni potrebbe consegnare la medaglia a Zelensky durante la sua visita a Kyiv

Una medaglia di bronzo per celebrare "Due anni di resistenza ucraina" e aiutare a curare bambini e ragazzi feriti nel corso della guerra. E' questa l'iniziativa lanciata oggi con una conferenza stampa nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi dall’Istituto Poligrafico e zecca dello stato per celebrare il secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. La medaglia sarà acquistabile grazie alla collaborazione di Poste italiane, che metterà a disposizione la propria rete di distribuzione e realizzerà una campagna di comunicazione dedicata. Una parte del ricavato delle vendite (65 euro dei 150 del prezzo di vendita) verrà devoluto al centro di riabilitazione “Unbroken Kids” dell’ospedale pediatrico St. Nicholas di Leopoli, che si occupa della cura fisica e psicologica gratuita dei bambini che hanno subito traumi di guerra.

“Le medaglie saranno in vendita da sabato 24 e saranno prodotte in almeno 7.800 pezzi con l’obiettivo di consegnare mezzo milione di euro all’associazione Unbroken", ha spiegato il presidente dell'Istituto poligrafico Paolo Perrone durante la conferenza, prima di aggiungere: "La presidenza del Consiglio ha già ordinato un certo numero di medaglie che acquisterà a prezzo pieno, ritengo che probabilmente qualcuna di queste verrà destinata ai capi di stato che il presidente incontrerà nei prossimi mesi. Uno dei destinari può essere il presidente Zelensky”.

Dalla sua apertura, nel maggio del 2023, sono già circa duemila i bambini curati nel centro di Leopoli. Un'attività fondamentale e tempestiva per evitare gli effetti più gravi dei traumi di guerra, in particolare infantili. Dall’osservazione dei medici risulta, infatti, che un bambino traumatizzato ha un rischio di depressione di 4,5 volte più alto e un rischio di tentativi di suicidio di 12,2 volte maggiore.

Con un video, il presidente della federazione calcistica ucraina ed ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha ringraziato per l'iniziativa: "Ho visto e apprezzato l'immagine della medaglia che avete fatto per celebrare la resistenza del mio popolo. So che gran parte del ricavato della vendita della medaglia sarà destinato all'ospedale pediatrico di Leopoli. È bello pensare ai tanti bambini ucraini che saranno aiutati grazie alla vicinanza del popolo italiano. Grazie Italia. Slava Ukraini!".

L'immagini che hanno colpito l'ex calciatore ucraino sono quelle rappresentate sopra la medaglia. Sul dritto si trovano: al centro, la statua Berehynia, dedicata all’indipendenza dell’Ucraina e situata in piazza dell’Indipendenza a Kyiv; in basso la scritta DCCXXX che indica i 730 giorni di resistenza del popolo ucraino alla guerra di aggressione russa; dietro elementi della mappa dell’Europa. Sul rovescio invece, in posizione centrale, è presente il tridente dell’emblema ucraino in un cerchio, con intorno un motto tratto dall’inno nazionale ucraino: "Daremo anima e corpo per la nostra libertà".

Alla conferenza stampa, in veste di testimonial, anche personaggi del mondo dell’arte e dello spettacolo: l’étoile Eleonora Abbagnato, il cantante Edoardo Bennato, il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis, il giornalista Massimo Giletti, la schermitrice ucraina e campionessa olimpica Olga Kharlan, l’attrice ucraina Yeva Sai.