I figli spezza cuore. Le lacrime amare per Sam Bankman-Fried

L'ex ragazzo prodigio delle criptovalute è stato condannato per frode e riciclaggio. Ma la vera tragedia in tribunale è stata quella dei genitori, celebri professori di Diritto a Stanford. Chi mai avrà sbagliato, si domandano tutti? Il mistero delle colpe dei figli che ricadono sui padri e le madri. Altri casi italiani

La superiorità del sistema penale americano su quello italiano ha così tanti elementi che l’elenco si prenderebbe l’articolo. Nel caso presente ne basta uno, assai iconico: lì è ancora vietato fare sgangherate o pruriginose fotografie agli imputati in tribunale, così sopravvive la magnifica schiera dei vignettisti e ritrattisti d’aula con la matita. Se sia invece superiore l’educazione famigliare in America o in Italia, non sapremmo davvero dire: ma ci arriviamo poi. Prima il disegno. Un disegnatore d’aula del processo a Sam Bankman-Fried, il giovane ex re delle criptovalute condannato per frode, associazione a delinquere e riciclaggio, ha immortalato i suoi genitori nel momento della lettura della sentenza. Un drammatico monocromo ruggine e nero, quattro mani a nascondere due volti, degno dei dannati della Sistina.