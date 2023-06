Le grandi dimissioni sono tra noi. Ma spesso finiscono sul divano

Il lavoro dei sogni? E’ licenziarsi. Licenziarsi è il trend del momento, il sogno di tutti, soprattutto i più giovani, ma non solo. Forse anche stressati da una vaga sensazione di fine-di-mondo, tra catastrofe climatica, guerra, guerre culturali e politiche demenziali. Se ne parla in libri (ultimo, “Le grandi dimissioni”, di Francesca Coin, Einaudi), trasmissioni, chiacchiere con amici e psicologi. Nella crescente temperie di “big resign” o appunto grandi dimissioni che alligna in tutto il globo, non si sa più a che santo votarsi. In Italia sono oltre 1,6 milioni le dimissioni registrate nei primi nove mesi del 2022, il 22 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021 quando ne erano state censite più di 1,3 milioni. Il dato arriva dal ministero del Lavoro. Tra le cessazioni dei rapporti di lavoro le dimissioni costituiscono, dopo la fine dei contratti a termine, la percentuale più alta. Guardando il solo terzo trimestre dell’anno scorso, le dimissioni sono state 562mila, in crescita del 6,6 per cento (pari a +35mila) sul terzo trimestre 2021. Dati che confermano, dunque, come continui quest’onda lunga del licenziarsi.

