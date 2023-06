Quello di Verona non è un imprevedibile “caso Serpico”: evitare l'inutile e moralistico effetto sorpresa

La gravità dei reati avvenuti nella Questura di Verona ai danni di cittadini inermi, pestaggi e torture, per i quali sono stati arrestati cinque agenti di polizia e una ventina denunciati non ha bisogno di commenti. Se dovessero essere comprovati in sede di giudizio – il principio garantista non va abbandonato nemmeno in questo caso aberrante – meriteranno la giusta pena. E servirà poi un attento lavoro dei vertici delle forze dell’ordine per bonificare eventuali sacche di comportamenti inaccettabili. Ma bisogna evitare un’inutile e moralistico effetto sorpresa, come se si trattasse di un imprevedibile caso Serpico, il celebre poliziotto che negli anni Settanta smascherò le malefatte dei suoi colleghi della Polizia di New York. Da allora, con cadenza statisticamente rilevabile, in America e altrove i “casi Serpico” si ripetono: segno che una polizia senza macchia non esiste, ma che il sistema di controlli funziona. Si potrebbe dirlo anche per l’Italia, non fosse che i nostri meccanismi istituzionali rendono spesso più lenti e difficili gli interventi di bonifica.

