"Negozi e auto non ci sono più". Le testimonianze sull'alluvione dalla provincia di Ravenna

"Il paese è distrutto: siamo senza luce. Una cosa così non me la sarei mai aspettata". Il racconto (per immagini) dal ravennate

"Il paese è distrutto: siamo senza luce. Una cosa così non me la sarei mai aspettata". E' il racconto di un cittadino di Sant'Agata, comune di 3mila abitanti nella provincia di Ravenna. Che descrive la devastazione lasciata dall'alluvione di questi giorni in Emilia-Romagna, in uno dei centri più colpiti di tutta l'area. "I negozi sono tutti distrutti. I proprietari di un forno che aveva appena aperto a gennaio sono stati salvati dopo 10 ore mentre erano aggrappati a due celle frigorifere. Anche il bar centrale non c'è più, così come un negozio di parrucchiera. È un disastro. Il primo piano di casa mia e di quella di mia madre è completamente distrutto, così come le nostre macchine sono inservibili", racconta ancora l'uomo, che parla sullo sfondo di carcasse di automobili ammonticchiate e strade allagate.