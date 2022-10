In Italia c'è sempre meno nero

L’economia non osservata è crollata con il Covid, ma era in calo da prima

Il Covid ha colpito anche il nero. Secondo i dati dell’Istat, infatti, l’economia non osservata – ovvero sommerso e attività illegali – si è ridotta del 14,1 per cento (passando da 203 a 174 miliardi), con una flessione più accentuata rispetto al calo del pil dovuto alla crisi pendemica (-7,6 per cento). Di conseguenza l’incidenza sul pil è scesa di 0,8 punti, passando dall’11,3 del 2019 al 10,5 per cento.