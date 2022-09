Elettori fuori sede: tutte le offerte per chi dovrà viaggiare

In previsione del voto del 25 settembre, quasi 5 milioni di italiani dovranno spostarsi per recarsi nel proprio comune di residenza. Treni, aerei, traghetti e bus: ecco gli sconti proposti dalle principali compagnie di trasporto

Il conto alla rovescia per il 25 settembre, giorno delle elezioni politiche, sta per terminare. Stando ai dati Istat, tra i cittadini con diritto di voto ci sono 4,9 milioni di italiani che dovranno mettersi in viaggio per tornare al proprio comune di residenza ed esercitare il diritto di voto. Secondo la legge italiana, il diritto di voto può essere infatti esercitato solo nel comune di residenza. Fanno eccezione categorie specifiche come le forze dell’ordine, i militari e i soggetti ricoverati in una struttura ospedaliera, i quali possono avanzare la richiesta di voto in un’altra sede.

Per agevolare studenti fuorisede e giovani lavoratori, le principali compagnie di trasporto propongono biglietti a tariffe scontate e agevolazioni economiche. Vediamole insieme nel dettaglio.

Treno

Sul fronte ferroviario, i residenti in Italia possono richiedere due tipi di riduzione per i viaggi di andata e di ritorno su tutti i treni del servizio nazionale e per il livello standard dei Frecciarossa:

- la prima è del 70% del prezzo base e riguarda i treni a medio-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte);

- La seconda è del 60% e riguarda i treni regionali.

È inoltre prevista la tariffa “Italian Elector” per chi risiede in Svizzera. Per avere accesso agli sconti si possono acquistare i biglietti nei punti vendita dedicati, nelle biglietterie di Trenitalia, nelle agenzie viaggio, ma anche attraverso il sito e l’app di Trenitalia. Nel caso in cui l’acquisto avviene in loco, è necessario esibire un documento di identità e la tessera elettorale. Questi, assieme al biglietto di viaggio, andranno successivamente mostrati anche al personale di bordo e nella tratta di ritorno la tessera elettorale dovrà avere il visto di voto.

Anche la compagnia Italo propone sconti del 60% in Economy e del 70% in Flex, sui biglietti A/r per i viaggi con partenza in una data compresa tra il 16 e il 25 settembre e ritorno tra il 25 settembre e il 5 ottobre.

Aereo

Capitolo voli. Chi viaggerà con Ita Airways potrà usufruire di uno sconto sul biglietto di andata e ritorno utilizzato per recarsi presso il proprio seggio elettorale (escluse le tasse e i supplementi).

In questo caso si parla di uno sconto del 50% per i voli nazionali, del 40% per i voli internazionali (Europa, Nord Africa e Medio Oriente) e del 25% per i voli intercontinentali.

Lo sconto non si somma ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica nel caso di accordi di code-sharing. È valido esclusivamente acquistando il biglietto online e solo per prenotazioni di un solo passeggero adulto, nei periodi compresi tra il 30 agosto e il 25 settembre (andata) e tra il 22 e il 28 settembre (ritorno).

Traghetto

Dal cielo al mare: per chi si sposta con il traghetto, Grimaldi Lines offre uno sconto del 60% sulla tariffa ordinaria. La riduzione è valida per i collegamenti Napoli–Cagliari e viceversa, Palermo–Cagliari (e vv.), Civitavecchia–Cagliari (e vv.), Civitavecchia–Arbatax (e vv.).

Il sito della compagnia di trasporti marittimi riporta che “Lo sconto si applica al passaggio nave, ai supplementi sistemazione e veicoli al seguito, ma non si applica ai diritti portuali, all’assicurazione per l’annullamento del viaggio e ai servizi di bordo (quali pasti, kit animali ecc.)”. L’agevolazione è valida per prenotazioni fino al 27/09/2022 e partenze dal 01/09/2022 al 27/09/2022. Anche in questo caso, sull'imbarcazione dovranno essere esibiti i dovuti documenti e il visto di voto dovranno essere esibiti sull'imbarcazione.

Autobus

Infine, chi opterà per il viaggio in autobus potrà godere dell’iniziativa di Flixbus #IoVoglioVotare, che prevede il rimborso del costo del biglietto di andata per tutti gli elettori che si recheranno nel proprio comune di residenza a partire da lunedì 19 e domenica 25 settembre.

Per ottenere il rimborso bisogna inviare due foto del proprio documento elettorale (una ritraente la pagina delle informazioni personali e l’altra la zona su cui vi è il timbro della votazione), una foto della propria carta d’identità (o patente) e il biglietto della corsa effettuata. Tutto ciò all'indirizzo mail [email protected] entro il 15 ottobre (incluso). Il rimborso verrà effettuato con l'emissione di un voucher pari all’importo del viaggio di andata, utilizzabile dal 25 settembre al 30 novembre 2022 e dall’11 gennaio al 31 marzo 2023.

Un’altra iniziativa, #VotaConItabus, è stata lanciata dall’azienda Itabus. La promozione è acquistabile entro il 19 settembre e valida dal 20 al 28 settembre, e offre uno sconto del 30% sui viaggi di andata e ritorno.