Gli attacchi alla Stampa non sono da sottovalutare

Ieri notte la sede del quotidiano torinese La Stampa è stata assalita e imbrattata da un gruppo di facinorosi, autodefinitosi No vax e No war. Non è la prima volta che queste proteste sconsiderate trascendono in atti di violenza e sopraffazione rivolti soprattutto contro la libera informazione, che è stata fondamentale per diffondere gli argomenti del buon senso, del rispetto per la scienza, dell’attenzione alla difesa dei princìpi su cui si deve basare la convivenza internazionale. Non si tratta del “pensiero unico” imposto dalle multinazionali farmaceutiche o da quelle degli armamenti, come farneticano questi irresponsabili. Si tratta al contrario di opinioni argomentate e sottoposte a verifica anche critica, che naturalmente è libera ma non può essere confusa con le aggressioni vigliacche e anonime.

