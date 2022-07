La scala immobile. A Roma uscire dalla metro San Giovanni è un'odissea

L'unica scala mobile in funzione della fermata della linea A bloccata perché "si è surriscaldato il meccanismo". I passeggeri fatti uscire a scaglioni

Ore 19,05 fermata metrò San Giovanni. L'unica scala mobile in funzione viene bloccata perché "si è surriscaldato il meccanismo" spiega l'impiegato Atac. Così la salita viene effettuata a scaglioni per non creare un sovraccarico. I passeggeri increduli assistono allo spettacolo surreale che si trovano davanti e si fanno il segno della croce visto che quasi tutte le scale mobili sono in manutenzione o sono bloccate creando molti disagi. Dopo qualche minuto gli impiegati di Atac provano a fare ripartire la scala mobile facendo salire lentamente piccoli gruppi di passeggeri.