Qualcuno spieghi all'Atac come sono fatte le chiese di Roma: sui biglietti metro spunta Firenze

Tra templi e rovine, sulle card del trasporto pubblico c'è anche una costruzione molto poco romana. Più che al Cupolone fa pensare alla fiorentina Santa Maria del Fiore

Templi, rovine, l’immancabile Colosseo e quella che è inequivocabilmente una chiesa. L’ultima veste grafica dei biglietti di Atac ha tutte le carte in regola per rappresentare, nel pratico formato 85x55 millimetri, tutto il meglio della capitale. Tranne una. La chiesa che svetta alla destra dell’anfiteatro Flavio non ricorda lontanamente nemmeno una di quelle più importanti (e sono tante) dell'Urbe. Sembra invece ispirata direttamente alla fiorentina Santa Maria del Fiore, con la celebre cupola a costoloni del Brunelleschi e gli ancor più peculiari “occhi” circolari sulle fiancate. A notarlo un utente su Facebook, ripreso poi dal consigliere comunale di Azione Francesco Carpano.

Faccio sommessamente notare all'assessore @eugenio_patane che forse in #ATAC hanno confuso San Pietro con Santa Maria del Fiore e il suo campanile. pic.twitter.com/DJCIpHs1vT — Francesco Carpano (@F_Carpano) May 26, 2022

I romani in realtà ci sono quasi abituati. E almeno questa volta il monumento incriminato è in Italia, a meno di trecento chilometri. Virginia Raggi arrivò a sfiorare quota settecento, quando nel 2021, invece del “Colosseo” mostrò una foto a volo d’uccello dell’Arena di Nimes. Una gaffe per l'errore in sè, ma anche un’offesa imperdonabile al monumento romano per eccellenza, che coi suoi cinquanta metri di altezza “doppia” la sorella minore transalpina. Forse al comune serve uno storico dell'arte?