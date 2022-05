Un video della Polizia per ricordare le vittime della strage di Capaci

La Polizia di stato ricorda con un video su Facebook la strage di Capaci che "sconvolse il nostro Paese". "Nella tremenda esplosione, trenta anni fa, - scrive in una nota la Polizia - vennero spazzate via le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti che li scortavano, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. I loro nomi, insieme alle loro storie, non potranno mai essere dimenticati, intrecciate nel destino a quelle del giudice Paolo Borsellino e dei poliziotti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina che solo 57 giorni dopo, nell'attentato di Via D'Amelio a Palermo, pagarono con il prezzo più alto il loro essere in prima linea per la difesa di legalità e democrazia".