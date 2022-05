La security dell'As Roma aggredisce due giornalisti. La versione del club giallorosso

La società si è scusata in privato, ma ha deciso di non pubblicare nessuna condanna sui propri canali ufficiali: "Temevamo la shitstorm contro i cronisti"

Scuse sì, ma senza pubblicità. Due giorni fa due giornalisti sono stati aggrediti, con tanto di testa sbattuta al muro, da un addetto alla sicurezza dell’As Roma. Gianluca Lengua del Messaggero ed Emanuele Zotti del Tempo erano colpevoli di aver cercato di fotografare i giocatori giallorossi durante una cena nei tavolini all’aperto in una piazza del centro di un noto ristorante della Capitale. I cronisti, che erano stati bloccati dalla sicurezza, avevano chiesto alla proprietaria di un appartamento con affaccio sulla piazza di far salire i fotografi per scattare alcune immagini. Uno dei bodyguard giallorossi ha chiesto di cancellare gli scatti, al rifiuto da parte dei cronisti è scattata l’aggressione. Dinamiche del peggiore bullismo di strada: “Aoh, mi volevi fregà e io mo te pisto”. Dopo ore di silenzio, l’As Roma ha preferito agire con riservatezza senza alcuna condanna pubblica dell’accaduto, ma con un giro di telefonate per delle scuse di rito. A chiamare Gianluca Lengua del Messaggero ed Emanuele Zotti del Tempo ci ha pensato il capo delle relazioni esterne della società giallorossa Luca Pietrafesa. Anche i direttori delle testate interessate sono stati contattati dai vertici della Roma che pur riconoscendo la gravità dell’accaduto, ha preferito non rendere pubbliche le scuse attraverso il suo sito e i canali social. Perché? “Sotto i post che davano la notizia abbiamo visto che purtroppo molti nostri tifosi invece che condannare l’accaduto se la prendevano, anche violentemente con i giornalisti, non volevamo contribuire ad alimentare questo clima”, hanno spiegato al Foglio da Trigoria.