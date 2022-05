Una rivista venatoria per scoprire le munizioni “rispettose dell'ambiente”

"Wilde, la rivista del Cacciatore a palla” è un bimestrale, tutto sommato recente, giunto a maggio al suo 26esimo numero. Giacché per dire “selvaggio” sarebbe bastato “wild”, mi sono lungamente interrogato sul senso della “e” finale. Arrivando perfino a sospettare che il vecchio Oscar, non si sa mai, avesse una passione segreta per la caccia col fucile. Ma alla fine, e chiaramente per incapacità personali, mi sono dovuto arrendere al mistero. Non che scoprire cosa sia un “cacciatore a palla” sia stato meno complicato. Certo, è stato evidente da subito perfino a me che “a palla” non poteva essere un gergale di “al massimo”, troppo poco consono, ma recuperare una definizione precisa non è stato semplice.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE