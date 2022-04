Insulti incivili, fischi e doppiezze: un altro 25 aprile da dimenticare

Com’è possibile che la memoria della Liberazione diventi, per alcuni sconsiderati, l’occasione per demonizzare il Pd, partito in cui confluiscono molti dei movimenti politici, dal Pci alla Dc, che avevano guidato la Resistenza, per bruciare le bandiere del paese, l’America, che più si prodigò per liberare l’Italia, per insultare i partigiani ebrei, contro i quali ancora più che sugli altri si era abbattuta la barbarie nazi-fascista? Non si tratta solo di una manipolazione ideologica delle vicende storiche (che proprio sulla Liberazione si sono esercitate fin dall’inizio portando alla divisione tra le associazioni partigiane) ma di un loro capovolgimento.

