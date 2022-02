Questo paese deve più di qualcosa ad Angiolo Bandinelli

Se l’Italia è un paese diverso e migliore, più giusto e più solidale con i più deboli, lo si deve anche se non soprattutto alla generazione di cui era parte. Ecco perché avrebbe meritato maggior riconoscimento pubblico

Una risata, un marameo. Immagino che così Angiolo Bandinelli saluterebbe i “ricordi” che si usa pubblicare, quando una persona cara se ne va “altrove”. Bandinelli i lettori più assidui del “Foglio” lo ricordano bene: le sue belle, fluviali paginate nell’edizione del sabato; e le “colonnine” il mercoledì, dove da attento e partecipe, rispettoso laico, scandagliava il mondo cattolico, le sue evoluzioni e contorsioni. Non per un caso si ritrovava con Giuliano Ferrara, con cui sarà entrato in dissenso mille volte, ma di cui apprezzava (e diceva di invidiare) la folgorante intelligenza.

A Bandinelli, questo paese deve più di qualcosa. E’ stato parte di quella generazione straordinaria e non ripetibile, quella dei Mario Pannunzio, Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Marco Pannella…Toscano di Chianciano, il 21 marzo prossimo avrebbe compiuto 95 anni. Scrittore, traduttore, autore di poesie delicate e di traduzioni dall’inglese e dal francese (Stevenson, Eliot, Baudelaire), una grande passione per Victor Hugo, di cui raccoglieva le prime edizioni originali… E dirigente politico: con Pannella, Sergio Stanzani, Gianfranco Spadaccia, Aloisio e Giuliano Rendi, Massimo Teodori, fonda il nuovo Partito Radicale, quello che abbiano conosciuto dagli anni ’60 in poi.

E’ stato anche consigliere comunale a Roma, al tempo della giunta Petroselli: gli “offre” uno spinello (disobbedienza civile), quando la legge sugli stupefacenti ti portava in carcere anche per questo, e si fa arrestare, finendo a Regina Coeli. E per un mandato, deputato. In lui convivevano due anime: una propriamente toscana, ironica e giocosa; ma al tempo stesso capace di malinconie, e grandi serietà: rigoroso e preciso quando si trattava di un aggettivo o anche solo il nome di battesimo di una persona citata. Con Pannella ha condiviso un “vissuto” che gli consentiva di “capirlo” e interpretarlo anche solo con un’occhiata, un’inflessione di voce, un silenzio; e senza, per questo mai perdere un’oncia della sua autonomia di pensiero. Anzi: il consiglio della sua critica, a Marco erano preziose; quante volte, nelle riunioni di partito, è capitato di assistere a furibondi “scazzi” che facevano presagire storiche e irreparabili rotture… Poi l’abbiamo capito: era “semplicemente” passione che coltivavano entrambi, e che li ha uniti sempre e fino alla fine. Poche persone sono state leali con Pannella come Angiolo: che tanto ha dato, e certamente non ha ricevuto, in termini di pubblico riconoscimento, quanto avrebbe meritato (l’affetto, la considerazione, la ri/conoscenza no: quelle non sono mai venute meno).

Chi scrive ha conosciuto Bandinelli in anni ormai lontani, quelli esaltanti perché anche in Italia ci fosse una legge che consentisse di divorziare: quegli anni Settanta che non sono stati solo gli anni di piombo e del terrorismo, ma anche, soprattutto, una grande stagione di civiltà e progresso: statuto dei lavoratori, riforma sanitaria, legge sull’aborto, obiezione di coscienza, voto ai diciottenni, nuovo diritto di famiglia, abolizione del regime manicomiale…Se l’Italia è un paese diverso e migliore, più giusto e più solidale con i più deboli, lo si deve anche se non soprattutto alla generazione di cui era parte Bandinelli; e molti di quei diritti che oggi ci sembrano “naturali” sono costati ai Bandinelli e ai suoi amici, denunce, processi, digiuni, qualche carcerazione.

Un vero radicale, capace come pochi di coniugare interpretazione e intuizione politica e filosofia, letteratura, la pittura e le arti figurative, la poesia, l’architettura, il Seicento ma anche l’urbanistica fascista… Ha disseminato le sue idee, le sue opinioni, le intuizioni e “visioni” in una quantità di giornali e pubblicazioni: “Agenzia Radicale”, “Notizie Radicali”, “La Prova Radicale”; e in non so quante riviste e giornali; e i libri. Ne cito alcuni: “La perla”; “Sette donne”; “Racconti evangelici”, “Giardini crudeli”, “L’Infingardo”, “Il radicale impunito”…

Un proverbio africano raccomanda di tenere un vero amico “con entrambe le mani”. Lui ci ha sempre abbracciati, sempre molto forte. Mi sembra di sentirlo, con quel suo tosco-romanaccio: “Che palle! E che sarà mai, che la fate così lunga…”. Chiuderebbe con un sonetto di Gioacchino Belli: “Cqua nun ze n’essce: o ssemo ggiacubbini,/ o ccredemo a la lègge der Ziggnore./ Si cce credemo, o mminenti o ppaini, / la morte è un passo cche vve ggela er core. / Se curre a le commedie, a li festini, / se va ppe l’ostarie, se fa l’amore, / se trafica, s’impozzeno quadrini, / se fa dd’oggn’erba un fasscio... eppoi se more! / E ddoppo? doppo viengheno li guai. Doppo sc’è ll’antra vita, un antro monno, / che ddura sempre e nnun finissce mai! E’ un penziere quer mai, che tte squinterna!/ Eppuro, o bbene o mmale, o a ggalla o a ffonno, / sta cana eternità ddev’èsse eterna!”. E poi, l’esortazione mutuata dall’amato Ernesto Rossi: “Fate quel che dovete, accada quello che può”.