Le immagini che non dimenticheremo di questo 2021

x Gennaio. I supporters di Donald Trump invadono Capitol Hill, sede del Congresso americano, denunciando presunti brogli elettorali contro l'ex presidente Gennaio. Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden presta giuramento dando inizio ufficialmente al suo mandato Febbraio. Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia. Iniziata negli ultimi giorni del 2020 e riservata al personale medico, la somministrazione registra un'alta adesione Marzo. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aspetta il suo turno per ricevere la prima dose all'Istituto Spallanzani di Roma Febbraio. In Myanmar, i militari portano a termine un colpo di stato e depongono la presidente Aung San Suu Kyi Febbraio. Dopo la crisi della maggioranza che sostiene il Conte bis, Mattarella chiama Mario Draghi a formare un nuovo governo, che giura rispettando il distanziamento fisico Febbraio. Foto di gruppo dei ministri del nuovo governo insieme al presidente della Repubblica nei saloni del palazzo del Quirinale Febbraio. La cerimonia della campanella segna il passaggio di consegne tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, che entrerà in carica dopo la fiducia del Parlamento Marzo. La Nasa lancia nello spazio Perseverance: la navetta spaziale arriverà su Marte per raccogliere materiale a scopo scientifico Marzo. Un agguato contro il suo convoglio uccide l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, l'agente di scorta Vittorio Iacovacci e l'autista Mustafà Milambo Maggio. Una rapida escalation di violenza apre un nuovo capitolo del conflitto tra Israele e Hamas Maggio. I Maneskin vincono l'Eurovision song contest. A febbraio si erano classificati primi al Festival di Sanremo e a ottobre apriranno alcuni concerti del Rolling Stone negli Usa Giugno. A Cinecittà Mario Draghi consegna alla presidente della Commissione europea Von Der Leyen il Pnrr italiano per ricevere le risorse del Recovery Fund Luglio. La nazionale italiana batte l'Inghilterra in finale e conquista i campionati europei di calcio Luglio. L'abbraccio tra il ct Roberto Mancini e il suo vice Gianluca Vialli. L'amicizia tra i due era nata alla Sampdoria e la vittoria a Wembley arriva a coronarla col successo Luglio. La sfilata lungo le vie di Roma del pullman scoperto degli Azzurri, accolti dai festeggiamenti Luglio. Viene introdotto anche in Italia il green pass europeo, passaporto vaccinale utile a favorire il ritorno alla vita associata dopo l'emergenza sanitaria Luglio. Da subito la misure si guadagna l'antipatia della galassia no vax, che accusa il provvedimento di essere discriminatorio nei propri confronti Agosto. Marcel Jacobs posa di fronte al tabellone che riporta il suo risultato nei 100 metri: oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Agosto. Gli atleti italiani sul gradino più alto del podio dopo aver conquistato l'oro nella staffetta 4x100 Agosto. I talebani riprendono il controllo dell'Afghanistan in seguito all'annuncio del ritiro delle truppe Usa dal paese Agosto. Gli studenti del Corano non perdono tempo a ristabilire le vecchie regole: vietata la donna non coperta dal burqa (e persino la sua immagine) negli spazi pubblici Agosto. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden spiega in conferenza stampa il ritiro americano dall'Afghanistan Agosto. La folla si accalca per imbarcarsi sui ponti aerei organizzati dalle nazioni occidentali Agosto. Il console italiano Tommaso Claudi mette in salvo un bambino all'aeroporto di Kabul Agosto. L'ultimo marine lascia l'Afghanistan dopo vent'anni di operazioni militari: è il 31 agosto 2021 Settembre. Finisce l'èra Merkel in Germania: le elezioni federali sanciscono la vittoria dell'Spd e dopo i colloqui di coalizione Olaf Scholz è nominato cancelliere Ottobre. Il centrosinistra vince le elezioni amministrative e torna al governo (o conferma i propri sindaci) nei maggiori centri: Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna Ottobre. L'Accademia di Svezia insignisce Giorgio Parisi del premio Nobel per la Fisica per i suoi studi sui sistemi complessi Ottobre. Durante una manifestazione no green pass, una parte del corteo guidata da esponenti neofascisti assalta la sede nazionale della Cgil Ottobre. Si tiene a Roma il G20. Alla fine del vertice i principali leader presenti scattano una foto di rito mentre si apprestano a lanciare monetine nella Fontana di Trevi Novembre. Si tiene a Glasgow, in Scozia, il summit Cop26 per decidere quali impegni assumere a livello globale pur di fermare i cambiamenti climatici Novembre. Il presidente Emmanuel Macron e il premier Mario Draghi firmano a Roma il Trattato del Quirinale per rendere più stretti i rapporti tra Italia e Francia 1 di 33

Sullo sfondo, tutto il mondo in fila per vaccinarsi (e un po’ ovunque le proteste di chi proprio non intende farlo). In primo piano, molti altri fatti in Italia e all’estero. Questo racconta, a una rapida occhiata, la panoramica del 2021.

Il 2020 è passato dalla cronaca alla storia come l’anno in cui il mondo è entrato nell’emergenza sanitaria. Il 2021, invece, rappresenta il momento in cui, poco a poco, si è cominciato a uscirne per merito di una campagna vaccinale portata avanti su scala globale. Al netto del pericolo varianti, si tratta di un passo avanti di notevole importanza.

È stato l’anno dello scontro, negli stati dell’Unione europea, tra favorevoli e contrari all’introduzione e all’obbligo del green pass, il certificato utile a tornare alla vita associata e a superare le limitazioni imposte dalla pandemia.

In politica interna è stato l’anno che ha segnato la fine della maggioranza che sosteneva il governo Conte bis e quello delle larghe intese a preludio dell’insediamento del governo Draghi, vera novità dello scenario italiano.

In politica estera, Joe Biden e Angela Merkel sono stati grandi protagonisti degli ultimi dodici mesi. Il primo per aver inaugurato la propria presidenza dopo il primo e (finora) unico mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, ma anche per aver portato avanti decisioni controverse come il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan, che ha reso possibile il ritorno al potere dei talebani a Kabul. La seconda per aver chiuso la sua esperienza da cancelliera in Germania, celebrata modo trasversale da amici e avversari per via di oltre quindici anni di leadership inconfondibile e tutta al femminile.

Nel costume e nello sport, gli ultimi dodici mesi raccontano di un periodo di successo per l’Italia in campo internazionale: dalla vittoria della Nazionale agli Europei di calcio, conquistata a Wembley in finale contro l’Inghilterra, al premio Nobel per la fisica al professor Giorgio Parisi passando per il primo posto dei Maneskin all’Eurovision Song Contest. Senza dimenticare il medagliere olimpico di Tokyo 2020, ricco di soddisfazioni per il nostro paese. Destinate a durare anche il prossimo anno, si spera.