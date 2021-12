La bambina del Mesolitico scoperta ad Albenga

Aveva quaranta o cinquanta giorni, e sessanta piccole conchiglie forate a una a una: una collana tutta per lei. Non si chiamava Neve, il nome le è stato dato adesso dagli studiosi: un nome di cosa sufficientemente comune da non appartenere a nessuno in particolare. Come Mtoto, che in swahili significa bambino: altro nome neutrale e generico dato a un impossibile compagno di giochi di Neve (era più vecchio di 70 mila anni) morto a due anni e trovato qualche mese fa in Kenya. Avvolto in un sudario, con la testa appoggiata su quel che era stato un cuscino. Non si chiamava Neve, ma è una bambina vissuta quasi 10 mila anni fa in Liguria e di certo un nome le era stato dato, a qualcuno sarà di certo appartenuta. Ai genitori, al clan. Non si spiegherebbe altrimenti che ne abbiano avuto cura, per quelle poche settimane, e che sia stata considerata “persona a pieno titolo” tanto da meritare una sepoltura per sé, accompagnata da una collana di conchiglie, da quattro ciondoli e da un artiglio di gufo reale, forse per portafortuna. Neve è vissuta nella prima fase del Mesolitico, poco dopo la fine dell’èra glaciale, ed è stata trovata in una grotta sopra Albenga da un team di studiosi italiani – Stefano Benazzi dell’Università di Bologna, Fabio Negrino (Genova), Marco Peresani (Ferrara) – e internazionali. Non è l’unica sepoltura nota di bambini molto piccoli, ma è la più antica di una neonata mai documentata in Europa.

