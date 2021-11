Ecco l'albero di Natale di Roma. Lo spelacchio di Gualtieri costa 169 mila euro

Verrà inaugurato dal sindaco Roberto Gualtieri il prossimo 8 dicembre, assieme alle luminarie di via del Corso. L'albero di Natale di Roma – quello che nell'èra Raggi era arrivato con i rami già spogli dalla Val di Fiemme e che è stato soprannominato "Spelacchio" per la bruttezza della sua misera chioma – è pronto a tornare nella Capitale e a riprendersi il suo posto: piazza Venezia. I lavori di montaggio sono iniziati oggi, gli operai stanno provvedendo all'assemblaggio delle 300mila lucine che lo illumineranno: l'albero arriva dal Trentino ed è alto 25 metri.

Per l'acquisto, il trasporto, l'installazione, gli addobbi e la rimozione dopo l'Epifania, il Campidoglio ha speso 169 mila euro. L'abete sarà il simbolo della lotta contro la fame nel mondo. Per questo ai suoi piedi ci saranno 17 pacchi regalo, uno per ciascuno degli obiettivi che la Fao (l'agenzia dell'Onu per l'alimentazione e l'agricoltura) si è data per combattere la fame nel mondo.

La spesa è stata tutta a carico delle casse comunali: nessun marchio commerciale ha partecipato infatti al bando indetto dall'ex sindaca Virginia Raggi per sponsorizzare l'albero.