Dentro l'incendio alla raffineria Eni con i vigili del fuoco

Eni conferma che nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio che oggi pomeriggio si è sviluppato nella raffineria allo stabilimento di Stagno, nel Livornese, e che è stato domato in meno di un'ora. Le fiamme hanno interessato l'area degli impianti lubrificanti, parte dei quali erano fermi per manutenzione ordinaria. Sono immediatamente intervenute le squadre interne alla raffineria, tempestivamente supportate dal corpo dei vigili del fuoco provinciale. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

