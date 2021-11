Il super green pass e la nostalgia dell'autocertificazione (di carta)

Insomma ecco in arrivo il super green pass, e quest’ultima innovazione rischierà un’ennesima frizione tra le due anime del paese: non già e non tanto i Pro vax e i No vax, bensì quella più profonda e più trasversale: popolo del cartaceo contro popolo del digitale, frattura che viene da ben più lontano. I due popoli si tollerano, si studiano, convivono. La classe oggi più vituperata, i boomer, fin dall’inizio ha preferito il green pass in forma cartacea. Li si può vedere nei cinema più riflessivi, alle proiezioni in lingua originale del sabato pomeriggio, con in tasca non l’Unità ma il green pass stampato e magari racchiuso in una cartellina di plastica, pronta da esibire.

