Mottarone, rimossa la cabina precipitata il 23 maggio. Il video

Al via le operazioni

A quasi 6 mesi dalla tragedia della funivia del Mottarone, dove il 23 maggio avevano perso la vita 14 persone e si era salvato solo il piccolo Eitan, di 5 anni, grazie all'abbraccio del padre, le squadre dei Vigili del fuoco hanno avviato la rimozione della cabina dell'incidente. L'intervento è stato preceduto da settimane di lavoro in quota. I resti della cabina e di altro materiale, coperti con un telo, verranno trasportati al campo sportivo di Gignese, a valle, da un elicottero Erickson S64, per poi essere caricati su un camion fino al Tecnoparco di Fondotoce-Verbania, dove saranno riposti in un capannone.

Il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, ha dichiarato all'Ansa: "Nessuno di noi può dimenticare quella giornata. Tornare sul posto e vedere portare via ciò che resta della cabina è stato un momento simbolicamente molto doloroso e difficile, perché ha riportato tutti noi indietro a quel 23 maggio. Tutto si è svolto in modo molto semplice, anche se era una operazione molto molto complicata".

