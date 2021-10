Il G20 blinda Roma. Le immagini dall'Eur

Massima allerta nella città che ospita i capi di stato e di governo in questo weekend di vertici internazionali. Strade interdette, metro chiuse e centinaia di forze dell'ordine dispiegate per mettere in sicurezza la Capitale

Quattro zone di massima sicurezza all'Eur, sulla Colombo, in centro storico e ai Parioli. Scuole chiuse in anticipo e quattordici fermate della metropolitana sbarrate. Autobus soppressi, un numero difficile da quantificare di strade off limits e una no flight zone. Questa è la Roma blindata che ospita il G20.