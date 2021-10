"Circa 50mila non vaccinati tra tutte le forze dell'ordine", dice il segretario del Coisp

"La certificazione verde obbligatoria rischia di mettere in crisi un po' tutto il sistema sicurezza. Nei reparti mobili le percentuali più alte di non immunizzati. Sanzioni inaccettabili e molti, pur volendo, non riescono a fare il tampone. Non siamo stati ascoltati". Parla Domenico Pianese

“Possiamo immaginare che i non vaccinati nella sola Polizia di stato siano intorno alle 18mila unità. Allargando lo sguardo, orientativamente, abbiamo davanti a noi uno scenario in cui il numero degli agenti non ancora immunizzati, tra tutte le forze dell'ordine, si potrebbe seriamente avvicinare alle 50-60mila. Sono numeri importanti, di cui il paese non può fare a meno”. La stima, preoccupante, la fa Domenico Pianese, segretario generale del Coisp – Coordinamento per l'indipendenza delle forze di polizia.