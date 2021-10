La vice questore no green pass Schilirò è stata sospesa dal servizio

La poliziotta aveva definito "illegittima" l'introduzione del certificato verde. Nei giorni scorsi il Cosap l'aveva eletta rappresentante sindacale per metterla al riparo da provvedimenti disciplinari permettendole di continuare a partecipare a manifestazioni politiche

Scatterà da domani la sospensione dal servizio in via cautelativa per la vice questore della Polizia di stato Alessandra Nunzia Schillirò. E’ stata la stessa poliziotta a darne notizia sul suo profilo Facebook. Dove in questi giorni si è espressa riguardo ai recenti disordini avvenuti al margine della manifestazione organizzata a Roma dai movimenti contro il green pass chiedendo la punizione dei suoi colleghi responsabili di violenze a danno dei manifestanti.

Schillirò era salita agli onori delle cronache a settembre per aver partecipato e preso la parola, definendo “illegittimo” il green pass, durante iniziative pubbliche del Movimento 3 V, contrario alla campagna di vaccinazione e ai provvedimenti del governo per fermare la diffusione della pandemia. Le sue dichiarazioni erano state definite "gravissime" dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Dipartimento di pubblica sicurezza aveva avviato un azione disciplinare nei suoi confronti. A cui Schillirò aveva risposto con indifferenza, dichiarando che avrebbe perseguito il suo impegno “con o senza divisa”.

Invitata più volte in trasmissioni televisive, ha rivendicato la sua scelta, a dispetto delle limitazioni, per i funzionari di pubblica sicurezza, alla libertà di esplicitare le proprie opinioni durante lo svolgimento delle proprie funzioni. Proprio scorso sabato il Cosap aveva deciso di nominarla responsabile pari opportunità del sindacato di polizia per permetterle, in quanto dirigente sindacale, di intervenire durante le manifestazioni politiche e mettendola al riparo dai provvedimenti disciplinari in corso.

La sua vicenda ricorda da vicino quella di Angelo Giorgianni, ex sottosegretario all’Interno e magistrato ancora in servizio, autore di testi no vax in cui i vaccini anti Covid-19 vengono definiti “acqua di fogna”. Come riportato dal Foglio, Giorgianni ha preso parte alla manifestazione contro il green pass organizzata sabato scorso a Roma.