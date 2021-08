Cosa sarebbe Venezia senza le sue baruffe

Stanno sempre a litigare su tutto. Ora è di nuovo il caso dei tornelli, per bloccare o limitare il traffico turistico. Ma la città è fatta per essere calpestata. Una modesta proposta

Le classi dirigenti veneziane sono fantastiche. Stanno sempre a querelarsi di ogni male (“in una capra dal viso semita sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita”, versificava Umberto Saba); stanno sempre a litigare su tutto, sempre a esibire, ciascuno per la propria vocazione o parte, la soluzione giusta ai problemi della città lagunare, se ne fottono delle conseguenze, il polemismo annoiato di sé (“son trent’anni che lo ripeto”) e il particolarismo claustrofobico sono esercizi a mente libera in cui eccelle notoriamente il Gran Cacciari televisivo e intervististico. Ma non è l’unico. E’ in folta compagnia. La baruffa è il sale della città e del suo modo di autogovernarsi attraverso gli anni, i decenni, i secoli. E’ la maschera delle maschere, il Carnovale dei Carnovali.