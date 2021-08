Bob Dylan e il MeToo minus zero

"Il mio amore parla come il silenzio / senza ideali o violenza”. A quel punto del 1965 sono versi che aveva già scritto, già cantato. “Non ha bisogno di dire che lei è fedele / ma è pura come il ghiaccio, come il fuoco”. Una delle sue canzoni più famose e never ending. A quel punto più o meno del 1965 risalirebbero i fatti. “La gente porta rose / e fa continue promesse / il mio amore ride come i fiori / i regali per San Valentino non possono comprarla”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE