Lezione di scienza a Omnibus

“Non avendo alcuna giustificazione scientifica io credo che non valga nemmeno la pena di discuterlo”. Punto e a capo. Il malcapitato (ma purtroppo qualcuno lì ce lo ha fatto capitare) non ha avuto nemmeno la prontezza di replicare, perché i politici da comizio televisivo o da social non sono abituati a sentirsi zittire con argomenti seri, espressi senza polemica e senza alzare la voce. Il tema senza “alcuna giustificazione scientifica” è la balorda idea (rilanciata anche da Matteo Salvini) secondo cui gli under 40 possono anche non vaccinarsi. Il malcapitato cui la conduttrice ha negato, per manifesta inconsistenza d’argomento, il diritto di concione è Andrea Delmastro Delle Vedove, meloniano d’osservanza, uno di quelli convinti che il “green pass nazionale è un ricatto per la vita sociale degli italiani”. La giornalista televisiva che in modo mirabile, e purtroppo non così usuale, ha tagliato corto su un tema inutile è Flavia Fratello, ieri mattina al timone di “Omnibus” su La7.