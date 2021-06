Un drone è entrato in un vulcano durante l'eruzione

"L'eruzione in corso del vulcano Fagradalsfjall nella valle di Geldingadalir, nel sud-ovest dell'Islanda, è stata una delle viste più magnifiche a cui abbia mai assistito in vita mia", scrive sul suo canale YouTube il videomaker Joey Helms. Queste immagini portano lo spettatore direttamente nel cratere e mostrano il momento in cui il nuovo drone di Helms si schianta su una colonna di lava fusa. Catturare filmati così ravvicinati non è semplice. "Intorno al vulcano ci sono gas caldi che creano turbolenze e rocce calde che piovono su di te", ha detto Helms a Reuters, e ha spiegato che sarebbero stati i gas emessi dal Fagradalsjfall a fargli perdere il controllo dell'apparecchio. In un altro video condiviso sul suo canale dallo youtuber si vede una panoramica dell'eruzione, filmata sempre utilizzando il drone.

Pubblicità