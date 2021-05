A Roma tornano i turisti e restano i problemi

Con la riapertura dopo i mesi di lockdown e zona rossa e il ritorno dei turisti, il problema del centro storico di Roma e dei grandi parchi che gli gravitano attorno resta quello della manutenzione. Questo è il parere di Viviana Piccirilli Di Capua, coordinatore responsabile dell’Associazione abitanti centro storico di Roma. “Lo sfalcio delle erbe secche, il prato che si è in qualche modo addensato… Quello che manca in questa città è la manutenzione, ma per ogni cosa, non solo per il verde”, dice la Piccirilli Di Capua.

E aggiunge: “La manutenzione è diventata una cosa molto pesante per questa amministrazione, forse anche un’eredità che non è stata portata avanti con i criteri dovuti… Non c’è quella cultura che ci dovrebbe essere nel mantenere una città che è la più verde in Europa”.