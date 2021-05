Omicidio Cerciello Rega, ergastolo per i due giovani americani

Dopo 13 ore in Camera di Consiglio è arrivata la sentenza di condanna per Elder e Natale. Commozione per la vedova

Dopo essersi riuniti per circa tredici ore in Camera di Consiglio, in tarda sera i giudici della Prima Corte d'Assise hanno letto il dispositivo della sentenza per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate la notte del 26 luglio 2019 a Roma. Gli imputati Finnegan Lee Elder e Christian Natale Hjorth sono stati condannati all'ergastolo. La commozione della vedova Rosa Maria Esilio.

