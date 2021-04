Riapertura batte coprifuoco. Il cauto ottimismo dei ristoratori a Roma

Con la zona gialla nel Lazio si torna a cena fuori, ma solo fino alle 22. Le voci di proprietari e gestori di bar e ristoranti, tra il sollievo di riaprire e la necessità di osservare le misure restrittive

Ventuno e cinquantacinque, Roma. A cinque minuti dal coprifuoco, in tutti i locali sulla via pedonale del Pigneto chi è ancora seduto a tavola si prepara ad andare via. Nel primo giorno di riapertura, con il Lazio in zona gialla, prendono fiato bar, pub e ristoranti che in questi mesi hanno potuto tenere aperta l'attività solo per l'asporto. "Ogni volta che c'è una ripartenza è un'incognita", ci dice il gestore di uno dei locali della zona, "è un momento delicato, ma oggi siamo felici di tornare a lavorare".

Pubblicità

"I locali come il nostro hanno sofferto tanto", racconta invece il proprietario di un pub nel quartiere Quadraro. "Oggi è stata una festa, una bella giornata che in tanti aspettavano. Ma siamo realisti, ci godiamo questo momento nella speranza che duri il più a lungo possibile".