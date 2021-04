Il miracolo di Giovanna alla prova

Le condizioni di salute di Giovanna Boda, dirigente del ministero dell’Istruzione coinvolta in un’inchiesta per corruzione, sembrano migliorare dopo il tentato suicidio di qualche giorno fa. Una buona notizia. Oltre alla guarigione, ci si augura ovviamente che risulti anche estranea alle accuse, non solo in omaggio alla presunzione di innocenza ma perché un’innocente perseguita anche solo per errore o eccesso di zelo dalla magistratura è sempre un fatto deplorevole. Tanto più se ricopre una carica pubblica ed è oggetto di generale stima.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni