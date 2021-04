Sbatti il mostro in prima pagina. Tutti gli orrori del circo mediatico dietro il tentato suicidio di Giovanna Boda

Distesa su un letto d’ospedale, Giovanna Boda lotta tra la vita e la morte. Non sappiamo chi vincerà ma sappiamo chi ha perso. Un innocente fino a prova contraria che si toglie la vita perché la pressione mediatica, il sospetto, lo stigma dei giornali che ti bollano come corrotta a indagini ancora in corso sono un fardello troppo pesante.

