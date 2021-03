Roma (ancora) senza discariche. Al posto di Cerroni, Lozza

I rifiuti rischiando di invadere ancora Roma. Neanche la pandemia – con la produzione quotidiana ridotta del 40 per cento – sembra poter fermare il ciclo puntuale dell’emergenza che arriva in città. Zona arancione sì, poche persone in strada, ma comunque tanta monnezza ben accatastata intorno ai cassonetti. Il rischio è concreto, scongiurarlo è urgente. Al centro della nuova crisi – oggi come ieri – le discariche. Per la precisione quella di Roccasecca, provincia di Frosinone, la più grande tra le tre rimaste in regione (riceve i rifiuti da Roma, Latina e Frosinone). Due giorni fa la Mad Srl, azienda dell’imprenditore Valter Lozza, proprietaria dell’invaso (e di un’altra delle tre, quella di Civitavecchia), ha inviato a comune e regione una comunicazione: da giovedì non sarà più possibile conferire i rifiuti. Lo spazio è finito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni