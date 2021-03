Pasticcio in passerella

Su un lato della piazza del Duomo c’è il Palazzo novecentesco dell’Arengario, anche se da dieci anni è famoso come il palazzo del Museo del Novecento e i turisti (quando c’erano i turisti) col naso all’insù lo ricordano perché dai loggioni dell’ultimo piano si vede il neon della grande istallazione di Lucio Fontana realizzata per la Triennale del 1951. Anzi, gli Arengari sono due: due palazzi gemelli progettati a metà degli anni Trenta e risistemati nei Cinquanta. L’idea era fare da contrappunto all’arco d’ingresso della Galleria. Inquadrando sullo sfondo il Grattacielo Martini i due palazzi creano “un cannocchiale visivo e prospettico di straordinaria valenza urbana”, come scrive adesso la Soprintendenza delle Belle arti di Milano. Anche se a onor del vero va detto che, forse perché c’è di mezzo la mal riuscita piazza Duomo, il cannocchiale non lo nota quasi nessuno, almeno che glielo si spieghi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni