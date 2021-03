Il razzismo o il trash? Meghan e Sarah

Molti paragoni tra la moglie di Harry e Lady Diana. Ma il caso somiglia più a quello della duchessa di York, alla Family non piaceva il suo stile e i tabloid la bullizzavano. Non c'entrava il colore della pelle. Ora i Sussex devono scegliere se continuare la guerra "razziale". Ma dalla Casa Reale arriva una mano tesa e affettuosa

Quando fai 17 milioni di ascolti (Sanremo what?) e la parolina che fa saltare per aria mezzo mondo è la R-word, devi aspettarti che succeda di tutto. Anche che il tuo babbo “estranged” (Guardian) Thomas Markle, personaggio minore ma con un suo bel plot laterale, rompa i giuramenti di tacere per sempre e ti smentisca: “Ho grande rispetto per i reali, e non penso per nulla che la famiglia reale sia razzista”. Ma la questione terrà banco a lungo, e minaccia sfracelli ben oltre il plot minore della famiglia Markle: Meghan è vittima di razzismo, oppure fa la vittima? Meglio percorrere un altro sentiero.