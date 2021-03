Tognoli, cultura per amministrare

"Chi dà per spacciata Milano deve sempre ricredersi”, era stata una delle prime risposte in un libro-conversazione intitolato “Milano e il suo destino. Dalla città romana all’Expo 2015”. Uscito nel 2010, ventiquattro anni dopo che aveva finito di fare il sindaco, diciotto anni dopo aver abbandonato la politica attiva. Di Milano Carlo Tognoli, che è mortovenerdì 5 marzo a 82 anni, era stato sindaco per dieci anni, dal 1976 al 1986. Poi più volte ministro, per le Aree urbane, per il Turismo e lo spettacolo. Forse l’idea di accettare quella conversazione sulla storia e il destino della sua città, nel momento in cui si avviava la sua più recente trasformazione, Expo, gli era venuta dalla consapevolezza che per essere un buon politico, un buon amministratore, ci vogliono anche cultura e senso della storia. Della prospettiva.

