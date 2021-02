I funerali di stato per Attanasio e Iacovacci

Funerali di stato e picchetto d'onore per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato in Congo lo scorso lunedì mattina. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati trasportati nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma dai carabinieri. Presenti alla cerimonia, oltre ai familiari delle vittime, le alte cariche dello stato tra cui il premier Mario Draghi, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti e i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati. La chiesta è chiusa al pubblico.

Dall'autopsia disposta dalla procura ed eseguita ieri è risultato che non è stata una esecuzione ma la morte di Attanasio e Iacovacci è arrivata nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un conflitto a fuoco. Le vittime sono state raggiunte da due colpi ciascuno.