Ecologia e spazzolini

Milano. Nella preistoria regressiva del Paese Verde c’è Beppe Grillo, 1992. L’apologo sullo spazzolino da denti che se lo cambi troppo spesso alla fine al ristorante di pesce ti mangi il tuo spazzolino all’acqua pazza. Molto prima del Neanderthal con la clava-spazzolino c’erano già stati gli ecologisti, naturalmente. Benemeriti. Ma non sempre, se già nel 1989 Fulco Pratesi, fondatore del Wwf ora consultato anche da Mario Draghi, predicava di fare pipì sotto la doccia per salvare la natura e l’acqua. E se vent’anni dopo Pecoraro Scanio flirtava con le idee eco-grilline delle origini. I Soli che ridono italiani non sono mai stati i Grünen tedeschi, così attenti alla scienza, e hanno più di qualche svarione da farsi perdonare. Ultima venne Greta, ma qui siamo al pop. Le battaglie ecologiste hanno spesso guardato al futuro e proposto soluzioni migliori che non i Cinque stelle: questo è ovvio. Purtroppo però l’idea di salvezza del Pianeta discesa da quelle avanguardie fin nella testa del popolo è stata più spesso quella delle belinate di Grillo, e questo basta a spiegare perché – giunti alla fase che precede di poco il compostaggio – i Cinque stelle si siano aggrappati all’ultimo Sol dell’avvenire, il “super-ministero della Transizione ecologica” per convincersi a votare sì al “governo tecnico-politico”. Abbandonati tutti gli altri slogan, dall’abolizione della povertà all’apriscatole, resta l’infantilismo ecologico come ultimo rifugio delle canaglie. E’ molto probabile che l’esito non sarà quello sognato su Rousseau, anche se al ministero arrivasse Catia Bastioli, imprenditrice della bioplastica e promotrice del Manifesto di Assisi sull’economia circolare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni