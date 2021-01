Un capodanno di piazze vuote

Le immagini dei non festeggiamenti pubblici nel mondo

x Roma (foto LaPresse) Parigi (foto LaPresse) Londra (foto LaPresse) Mosca (foto LaPresse) Bruxelles (foto LaPresse) Rio de Janeiro (foto LaPresse) Seul (foto LaPresse) Mumbai (foto LaPresse) Jakarta (foto LaPresse) 1 di 9

Coprifuoco, divieti di festeggiamenti pubblici, lockdown. Le misure anti assembramenti sono state adottate in quasi tutto il mondo. La paura dei contagi ha fatto il resto. Le piazze e le grandi strade che un anno fa erano piene di gente in attesa dell'anno nuovo, questa notte erano vuote in (quasi) tutto il mondo. Le immagini