Le immagini del terremoto nel Ragusano

Scossa di magnitudo 4.4 alle nove di sera di martedì. Solo danni ad alcuni edifici

Notte tranquilla nella Sicilia orientale dopo la scossa di terremoto registrata nella tarda serata di ieri a largo della costa ragusana. Il terremoto - di magnitudo 4.4 avvenuto alle 21:27 a una profondità di 30 chilometri - ha provocato solo alcune lesioni a edifici. Alle 2 e alle 7 del mattino lievi scosse di magnitudo 2.2 e 2.4 sono state registrate a largo delle isole Eolie, nel messinese. Nel video qui sopra, condiviso su Twitter dal profilo Il Mondo dei Terremoti, il momento della scossa ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un'abitazione a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il meccanismo focale del terremoto è risultato di tipo trascorrente, cioè quel tipo di terremoto in cui i due blocchi di roccia si spostano orizzontalmente, come ad esempio avviene nella celebre faglia di San Andreas in California.

Una palazzina di via Caviaga a Gela è "sorvegliata speciale" dopo la scossa di ieri sera. Le otto famiglie che vi risiedono, dopo gli accertamenti dei vigili del fuoco, hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni. Questa mattina i tecnici della protezione civile comunale hanno proseguito con il monitoraggio della città. Fino a tarda notte molte famiglie hanno preferito rimanere in macchina perché preoccupate per eventuali scosse di assestamento. "Fortunatamente - dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano - non ci sono stati danni a persone. La palazzina di via Caviaga viene controllata costantemente da qualche settimana per verificare l'ampiezza della lesione tra i due edifici".