L'eruzione dell'Etna di notte

Fase parossistica, la notte scorsa, dell'eruzione in corso sull'Etna, imbiancato dalla neve, con l'intensificazione dell'attiva esplosiva dal cratere di Sud-Est. L'attività vulcanica ha provocato una notevole emissione di cenere sottile, che è caduta come pioggia anche su Catania, annerendo auto, balconi, strade e marciapiedi. Un fenomeno, quest'ultimo, che si è già esaurito, come l'attività al cratere che appare in decremento. Il fenomeno al momento non impatta sull'attività operativa dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. L'eruzione, iniziata nella serata di domenica 13 dicembre, è proseguita fino all'alba di lunedì 14.

Pubblicità

Pubblicità