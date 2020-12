Alle esequie sono presenti molti dei suoi ex compagni di Nazionale

Lutto cittadino a Vicenza dove in Duomo si svolgono i funerali di Paolo Rossi, che con i suoi gol trascinò l'Italia di Bearzot alla conquista dei Mondiali dell'82 in Spagna. Alle esequie sono presenti molti dei suoi ex compagni di Nazionale. A portare il feretro nella basilica due grandi amici di Pablito, Marco Tardelli e Antonio Cabrini.

Pubblicità

Pubblicità