Assembramenti a Roma per l'accensione di Spelacchio

Quest'anno per l'8 dicembre, il giorno in cui si accende l'albero di Natale, Virginia Raggi non ha pensato a un'inaugurazione in grande stile. com'è normale, date le circostanze, con l'epidemia di Covid che nel Lazio, per l'Immacolata, ha fatto segnare 1.501 nuovi casi e 33 morti. Ma se il comune di Roma non ha organizzato eventi pubblici per l'accensione di Spelacchio, non ha nemmeno pensato a prevenire l'assembramento in piazza Venezia, che ieri si è riempita di turisti e curiosi. Nonostante la pioggia in molti non hanno voluto perdersi l'annuale appuntamento con l'accensione delle luci sull'albero di Natale. La polizia ha faticato a ripristinare un po' di ordine in strada e a consentire al traffico di ritornare alla normalità.

