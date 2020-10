Ibrahimovic scende in campo contro il Covid

"Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus ed usa la testa"

La Regione Lombardia sceglie Ibra come testimonial per la campagna di sensibilizzazione per l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. D'altra parte lo disse chi lo portò all'Ajax che "Zlatan è curativo. Ovunque va riesce a risolvere i problemi. A volte sembra taumaturgico"

Stefano Pioli quando si è seduto sulla panchina del Milan il 9 ottobre 2019 capì subito che per trasformare un gruppo confuso e impaurito in una squadra serviva un parafulmine, qualcuno dalle spalle larghe e dalla faccia tosta capace di attirare su di sé gran parte dell'attenzione mediatica e soprattutto di fregarsene di tutto questo. Parlando con i dirigenti capirono in fretta che l'unico capace di questo era un signore di oltre trentotto anni che in molti consideravano se non finito, quasi: Zlatan Ibrahimovic.

Ibra in questi dieci mesi in maglia rossonera ha dimostrato non solo che Pioli e compagnia avevano ragione, ma che avevano torto quelli che lo consideravano un ex giocatore. Dire che per merito di Ibrahimovic il Milan è diventato una squadra forse è ingiusto nei confronti di Pioli e probabilmente non del tutto vero. Escluderlo a priori lo è altrettanto.

Tonny Bruins Slot fu per anni il braccio destro di Johan Cruijff. Prima all'Ajax, poi al Barcellona, infine ancora all'Ajax quando nel 2008 tornò da dirigente dopo aver chiuso la sua carriera da allenatore. Gli fu affidato lo scouting e tra le prime cose che fece fu iniziare a seguire un lungagnone di cui si diceva un gran bene. Rimase qualche settimana in Svezia. Parlò di questo ragazzino a Cruijff e gli inviò un report accurato. Anni dopo fu proprio Cruijff a dire cosa quel report conteneva e con quali parole si concludeva: "Accentrante e curativo". In questi anni Zlatan Ibrahimovic è stato molte volte questo per diverse squadre. Tonny Bruins Slot disse di Ibra che "è un ragazzo dalla autostima elevata, ha un amore proprio imbarazzante. Ma se sei il migliore non puoi non amarti e Zlatan il migliore lo è davvero. Magari non per tutti, ma cosa importa ciò che pensano gli altri se tu ne sei convinto? A volte fa lo sbruffone, ma è curativo. Ovunque va riesce a risolvere i problemi. A volte sembra taumaturgico".

Chissà se alla Regione Lombardia hanno letto le dichiarazioni che Tonny Bruins Slot al De Telegraaf. Di certo sono arrivati alla stessa conclusione dell'olandese e di Pioli. Affidarsi a Zlatan Ibrahimovic e sperare che riesca a risolvere i problemi. "Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus ed usa la testa. Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. Vinciamo noi", dice l'attaccante rossonero nel video della nuova campagna di sensibilizzazione sui social la Regione Lombardia per l'uso della mascherina e il rispetto delle regole sul distanziamento sociale. Ibrahimovic il Covid l'ha avuto, è guarito, è tornato in campo.