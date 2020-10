Piazze vuote e locali pieni fino a mezzanotte. Così Roma si rassegna al coprifuoco

Non assomiglia tanto al lockdown. Sembra più una serata invernale di tempo variabile, quando i tuoni in lontananza fanno desistere i più pigri da passeggiate e birre in compagnia. Mentre a Napoli il limite orario alla circolazione scatena gli scontri con la polizia, a Roma il primo venerdì di coprifuoco scivola via così, come un imprevisto di mezza stagione. Nella Capitale è anche la prima serata con chiusure parziali e controlli nelle piazze della movida, ma la differenza rispetto ai giorni scorsi non è poi così vistosa.

