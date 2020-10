Scatta il coprifuoco a Milano, strade e locali vuoti

Pubblicità

Strade semi deserte e locali vuoti. L'ordinanza del governatore Attilio Fontana, che introduce il coprifuoco dopo le 23 e impone la chiusura di bar e ristoranti, ha svuotato le zone più frequentate di Milano. Una di queste è il quartiere Ticinese, dove abbiamo fatto una passeggiata nel giorno in cui sono entrate in vigore le misure. Per strada solo qualche rider, pochi passanti ma soprattutto i gestori dei locali, alcuni critici altri un po' meno verso le restrizioni alla movida introdotte dal governatore.