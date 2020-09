Covid, un positivo al Mise: evacuato il ministero

Evacuato il ministero dello sviluppo economico in via Veneto a Roma per un caso di Covid. A far scattare l'allarme il contagio di un dipendente che lavora al settimo piano del dicastero. Appena si è diffusa la notizia è scattato il protocollo di sicurezza. Attualmente stanno uscendo tutti i dipendenti dal ministero e con ogni probabilità la stessa sorte toccherà anche al ministro Stefano Patuanelli, che però -dicono dal suo staff- non ha avuto contatti con il contagiato. Ora dunque il palazzo dovrà essere sanificato e presumibilmente il ministero riaprirà i battenti al massimo lunedì.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni