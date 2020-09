Così la pioggia sgretola le "strade nuove" della Raggi

Via Battistini chiusa al traffico per via delle voragini che si sono aperte sulla carreggiata

Piove a Roma, l'acqua fa esplodere le fogne intasate di foglie e detriti, si aprono crepe nell'asfalto, la strada viene chiusa, traffico intorno impazzito. ogni anno a via Battistini. pic.twitter.com/8QEPPz6V1D — linolombardi✈️ (@linolombardi8) September 24, 2020

Non solo lo stop della metropolitana e di alcune linee di superficie. Il mal tempo che da ieri sera si è abbattuto su Roma ha portato anche un'altra conseguenza sulla viabilità della città: la chiusura al traffico di via Battistini, arteria importante a nord di Roma. Il passaggio è bloccato per via delle voragini che si sono aperte nell'asfalto nella notte, nonostante gli interventi di manutenzione stradale che sono stati portati a termine un anno fa all'interno del progetto #stradenuove, un cavallo di battaglia dell'amministrazione di Virginia Raggi.

(Foto di copertina dal Tweet di Mercurio Viaggiatore)